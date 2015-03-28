Любой вопрос решаю качественно

Доброго времени суток. Меня зовут Иван и Я занимаюсь разработкой сайтов.

Мой опыт составляет 6 лет. Помогу вам с решением вашей задачи, будь это сайт-визитка или интернет-магазин.

Так же занимаюсь автоматизацией программных решений и оптимизацией базы данных.

Чем Я владею:

PHP5

RexExp

Smarty

сURL

Yii Framework

MySQL

JavaScript

jQuery

Ajax

XML

HTML

CSS

Memcache

phpQuery

phpExcel

Выполняю проекты по фиксированной стоимости и при наличие технического задания, либо хорошо-написанного описания.

Работаю по предоплате (Webmoney) или FairPlay.