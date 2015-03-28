Любой вопрос решаю качественно
Доброго времени суток. Меня зовут Иван и Я занимаюсь разработкой сайтов.
Мой опыт составляет 6 лет. Помогу вам с решением вашей задачи, будь это сайт-визитка или интернет-магазин.
Так же занимаюсь автоматизацией программных решений и оптимизацией базы данных.
Чем Я владею:
PHP5
RexExp
Smarty
сURL
Yii Framework
MySQL
JavaScript
jQuery
Ajax
XML
HTML
CSS
Memcache
phpQuery
phpExcel
Выполняю проекты по фиксированной стоимости и при наличие технического задания, либо хорошо-написанного описания.
Работаю по предоплате (Webmoney) или FairPlay.
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- Интернет - Магазин "Казанова"344 просмотра