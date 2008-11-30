voevodo4ka

Креатив и дизайн.Работаем с 1995 года .
Проекты
- Тенеделя-Одесса (вице-президент по рекламе)
-Деловая неделя ( исполнительный директор)
- Авторадио ( директор)
Авторские проекты
- Первая на Украине
"Выставочная ежедневная газета" выставка РЕКС - заказчик Евроиндекс
Отстройка от кокурентов - Журнал " Мебельные Технологии"
вывод на рынок новго телефона "Алькатель ( диплом от центрального офиса в Париже за самую эффективную камапнию)
Авторский проект международного телешоу " Мировые легенды Трик Шот" www.billiardpromotion.com
Серия авторский Брендов - Фитнес центр Софийский, Катриди "Патрон",Слуховые аппараты Беттертон,
книга авторских ессе " Креатив на грани фола"
всего не упонить.