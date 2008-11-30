voevodo4ka

Креатив и дизайн.Работаем с 1995 года .

Проекты

- Тенеделя-Одесса (вице-президент по рекламе)

-Деловая неделя ( исполнительный директор)

- Авторадио ( директор)

Авторские проекты

- Первая на Украине

"Выставочная ежедневная газета" выставка РЕКС - заказчик Евроиндекс

Отстройка от кокурентов - Журнал " Мебельные Технологии"

вывод на рынок новго телефона "Алькатель ( диплом от центрального офиса в Париже за самую эффективную камапнию)

Авторский проект международного телешоу " Мировые легенды Трик Шот" www.billiardpromotion.com

Серия авторский Брендов - Фитнес центр Софийский, Катриди "Патрон",Слуховые аппараты Беттертон,

книга авторских ессе " Креатив на грани фола"

всего не упонить.