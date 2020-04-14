Я активный, самостоятельный и целеустремлённый молодойчеловек. В данный момент работаю из дома в фармацевтической компании, сильные стороны - я нацелен на результат, упорен, трудолюбив, быстро обучаемый,

внимательно отношусь к деталям, креативный и честный исполнитель. Слабые качества - не умею говорить нет когда просят о помощи, плохо вру, скрупулёзен, педантичен. Готов браться за любую работу если уверен что справлюсь, всегда хочу проявлять инициативу чтобы выделиться из толпы.