YII, YII2, PHP5, MySQL5, HTML, CSS, JavaScript, JSON

PHP5, MySQL5,Знание HTML, CSS, JavaScript, JSON

Работал с фреймворками:

PHP: YII, YII2, Zend(поверхностно)

JS: jquery, Anagular(поверхностно)

CSS: bootstrap.

Работа с Memcache, APC, sharding

Работа с API разных сервисов

Системным администратором: создание репликационных серверов, виртуальных машин,

настройка сервера под различные условия, стриминги, установка

различного серверного ПО. Имел дело с comet серверами и серверами очередей.