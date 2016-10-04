YII, YII2, PHP5, MySQL5, HTML, CSS, JavaScript, JSON
PHP5, MySQL5,Знание HTML, CSS, JavaScript, JSON
Работал с фреймворками:
PHP: YII, YII2, Zend(поверхностно)
JS: jquery, Anagular(поверхностно)
CSS: bootstrap.
Работа с Memcache, APC, sharding
Работа с API разных сервисов
Системным администратором: создание репликационных серверов, виртуальных машин,
настройка сервера под различные условия, стриминги, установка
различного серверного ПО. Имел дело с comet серверами и серверами очередей.
Действие аккаунта приостановлено!