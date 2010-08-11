Юридическая консультация «Бизнес-Недвижимость» - компания в Санкт-Петербурге, оказывающая юридические услуги по поддержке и сопровождению среднего и малого бизнеса. Компания специализируется на регистрации некоммерческих организаций, перерегистрации, ликвидация фирм, реорганизации предприятий и регистрации выпуска ценных бумаг. Компания «Бизнес-Недвижимость» поможет сделать Ваш бизнес успешным и процветающем за счёт профессионализма своих специалистов, обладающих достаточным опытом для решения юридических вопросов любой сложности. Обращайтесь в «Бизнес-Недвижимость» для быстрого и эффективного решения своих проблем.