Большой опыт в разработке и интеграции модулей 1С
Большой опыт в разработке и интеграции модулей 1С.
Выполняю все виды работ с 1С
- Доработка и разработка новых модулей
- Перенос данных с любых систем учета
- Поддержка и сопровождение программ 1С
- Настройка, установка обновлений
- Внедрение конфигураций 1С
- Автоматизация учета
- Разовые работы
- Обучение пользователей в работе с 1С
- Консультации
- Собственные разработки под некоторые виды бизнеса
Работаю программистом 1C с 2008 года. За это время автоматизировал работу 2-х производственных предприятий, 4-х
авто-сервисных предприятий, 4-х оптово-розничных предприятий. Обучил сотрудников работе с программами 1С, доработал конфигурации под нужды заказчиков, настроил полноценные, автоматические обмены с сайтами.
Сталкивался с различными конфигурациями, в том числе, и с полностью самописными:
- Управление Торговлей 10, 11 (УТ)
- Управление Торговым Предприятием (УТП)
- Бухгалтерия Предприятия 1.6, 2.0, 3.0 (БП)
- Управление Производственным Предприятием (УПП, ERP)
- Управление Небольшой Фирмой (УНФ)
- Розница
- Смета
- Салон Красоты
- Зарплата и Управление Персоналом
- Рарус: Альфа Авто (Автосервис + Автосалон + Автозапчасти)
- Документооборот
- Библиотека Стандартных Подсистем
- 1C v7.7 Бухгалтерия
- 1C v7.7 Торговля и Склад
Портфолио
- Обмен данными между различными конфигурациями.335 просмотров
1С-программирование
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