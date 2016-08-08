Большой опыт в разработке и интеграции модулей 1С

Большой опыт в разработке и интеграции модулей 1С.

Выполняю все виды работ с 1С

Доработка и разработка новых модулей

Перенос данных с любых систем учета

Поддержка и сопровождение программ 1С

Настройка, установка обновлений

Внедрение конфигураций 1С

Автоматизация учета

Разовые работы

Обучение пользователей в работе с 1С

Консультации

Собственные разработки под некоторые виды бизнеса

Обо мне:

Работаю программистом 1C с 2008 года. За это время автоматизировал работу 2-х производственных предприятий, 4-х

авто-сервисных предприятий, 4-х оптово-розничных предприятий. Обучил сотрудников работе с программами 1С, доработал конфигурации под нужды заказчиков, настроил полноценные, автоматические обмены с сайтами.

Сталкивался с различными конфигурациями, в том числе, и с полностью самописными: