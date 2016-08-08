voitivet

Виталий voitivet

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Большой опыт в разработке и интеграции модулей 1С

Большой опыт в разработке и интеграции модулей 1С.

Выполняю все виды работ с 1С

  • Доработка и разработка новых модулей
  • Перенос данных с любых систем учета
  • Поддержка и сопровождение программ 1С
  • Настройка, установка обновлений
  • Внедрение конфигураций 1С
  • Автоматизация учета
  • Разовые работы
  • Обучение пользователей в работе с 1С
  • Консультации
  • Собственные разработки под некоторые виды бизнеса
Обо мне:

Работаю программистом 1C с 2008 года. За это время автоматизировал работу 2-х производственных предприятий, 4-х

авто-сервисных предприятий, 4-х оптово-розничных предприятий. Обучил сотрудников работе с программами 1С, доработал конфигурации под нужды заказчиков, настроил полноценные, автоматические обмены с сайтами.

Сталкивался с различными конфигурациями, в том числе, и с полностью самописными:

  • Управление Торговлей 10, 11 (УТ)
  • Управление Торговым Предприятием (УТП)
  • Бухгалтерия Предприятия 1.6, 2.0, 3.0 (БП)
  • Управление Производственным Предприятием (УПП, ERP)
  • Управление Небольшой Фирмой (УНФ)
  • Розница
  • Смета
  • Салон Красоты
  • Зарплата и Управление Персоналом
  • Рарус: Альфа Авто (Автосервис + Автосалон + Автозапчасти)
  • Документооборот
  • Библиотека Стандартных Подсистем
  • 1C v7.7 Бухгалтерия
  • 1C v7.7 Торговля и Склад

Портфолио

1С-программирование
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 часа
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