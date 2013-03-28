volandmax

Максим Илюшин volandmax

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Верстальщик под ДЛЕ 11

    Приветствую Уважаемые коллеги. Срочно требуется сверстать из PSD и натянуть на ДЛЕ 11 макет сайта. Скрин макета: https://yadi.sk/i/5wTcpaVRrtyCH

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка Image CMS

    $100

    Друзья приветствую! В связи с тем, что мой программер, скажем так, ушел в долгосрочный отпуск, мне требуется верстальщик под Image CMS (вернее тот, кто сможет переделать то, что сделал мой) Конкретные задачи (срочные): 1. В ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать модуль-каталог под ДЛЕ

    $100

    Доброго времени суток Уважаемые коллеги! Нужен модуль под ДЛЕ 9.8, который бы служил вроде каталога товаров ( в моем случае проектов). Дело в том, что у меня есть клиенты- сайт строительной тематики, которые размещают у себя ( ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поздравление на флеш

    $100

    Здравствуйте Уважаемые коллеги. Не так давно узнал, что скоро стану папой и вот хотелось бы поздравить с этим событием свою супругу )) В общем что мне нужно- поздравление , сделанное во Flash, что бы я смог ...

    Flash
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Задача для верстальщика под AMIRO.CMS

    $300

    Доброго времени суток Уважаемые коллеги. Срочно требуется верстальщик под Амиро. Что собственно требуется: Сверстать дизайн по макету Бюджет- 10000 рублёв, сроки- неделя максимум Сразу хочу оговорится, что оплата только ПОСЛЕ верстки, обусловлено это тем фактом, что задрались мы платить ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Поздравление на флеш
Максим дал четкое задание, всегда был на связи, аванс и остаток - мгновенно оплачивал. Очень доволен от сотрудничества с ним. Рекомендую. 10 баллов!!!
Был нестандартный заказ. Поздравление для супруги. Виталий выполнил все просто великолепно и что самое главное в срок. Сам все подобрал, добавил несколько великолепных идей! Очень рад был сотрудничеству. Надеюсь продолжим!!
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