Приветствую Уважаемые коллеги. Срочно требуется сверстать из PSD и натянуть на ДЛЕ 11 макет сайта. Скрин макета: https://yadi.sk/i/5wTcpaVRrtyCH
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Друзья приветствую! В связи с тем, что мой программер, скажем так, ушел в долгосрочный отпуск, мне требуется верстальщик под Image CMS (вернее тот, кто сможет переделать то, что сделал мой) Конкретные задачи (срочные): 1. В ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Доброго времени суток Уважаемые коллеги! Нужен модуль под ДЛЕ 9.8, который бы служил вроде каталога товаров ( в моем случае проектов). Дело в том, что у меня есть клиенты- сайт строительной тематики, которые размещают у себя ( ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте Уважаемые коллеги. Не так давно узнал, что скоро стану папой и вот хотелось бы поздравить с этим событием свою супругу )) В общем что мне нужно- поздравление , сделанное во Flash, что бы я смог ...Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $300
Доброго времени суток Уважаемые коллеги. Срочно требуется верстальщик под Амиро. Что собственно требуется: Сверстать дизайн по макету Бюджет- 10000 рублёв, сроки- неделя максимум Сразу хочу оговорится, что оплата только ПОСЛЕ верстки, обусловлено это тем фактом, что задрались мы платить ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад