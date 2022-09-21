Веб-разработчик и дизайнер

Привет, я Вика. Веб разработчиком и дизайнером работаю больше года. За это время сделала много интернет-магазинов, лэндингов, разработала дизайны для нескольких многостраничных сайтов, сделала большое количество плакатов, баннеров и визиток. Чувствую что уже готова двигаться в направлении фриланса, так что с нетерпением жду ваших заказов!