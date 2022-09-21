Веб-разработчик и дизайнер
Привет, я Вика. Веб разработчиком и дизайнером работаю больше года. За это время сделала много интернет-магазинов, лэндингов, разработала дизайны для нескольких многостраничных сайтов, сделала большое количество плакатов, баннеров и визиток. Чувствую что уже готова двигаться в направлении фриланса, так что с нетерпением жду ваших заказов!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип интернет-магазина компонентов для ПК4 просмотра
- Логотип для спа салона3 просмотра
- Дизайн визитки для менеджера по продажам7 просмотров
- Разные баннеры для разных сайтов7 просмотров
- Плакат для рекламы обучения программированию в 1С13 просмотров