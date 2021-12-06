voldaric5

﻿Здравствуйте! Меня зовут Татьяна.

﻿Образование - высшее филологическое, окончила педагогический вуз в 1993 году по специальности русский язык и литература.

﻿Работаю в сфере образования в должности учителя русского языка и литературы в течение 35 лет.

Ежедневно занимаюсь корректировкой и редактированием ученических работ, являюсь членом группы экспертов по проверке выпускных сочинений. Печатаю протоколы официальных мероприятий учреждения, в котором преподаю.

﻿Ищу дополнительную работу по перепечатке, корректировке и редактировании текстов с изображений, а также аудио- и видео- носителей.

﻿Со своей стороны гарантирую:

- соблюдение сроков работы;

- выполнение поставленной задачи в соответствии с техническим заданием;

- "чистый" текст без орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых ошибок.

﻿Буду рада сотрудничеству, пишите, присылайте запросы.