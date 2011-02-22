voldemare74

Вадим voldemare74

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

[email protected]

Отзывы фрилансеров

oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Слайд-шоу на тему "Основы менеджмента"
Рекомендую
Спасибо за четкую и оперативную работу, выполнение на высоком уровне.
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