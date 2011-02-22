voldemare74

Требуется перевести на англ. язык 6 страниц сообщения к презентации по Мотивации персонала на ж/д транспорте. Также надо внести английский текст из сообщения в видеопрезентацию - 14 слайдов, которая выполнена на русском ...
- Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
5 вопросов - нужны ответы на каждый в объеме 1 лист формата А4 - 14 шрифт с полуторным интервалом. 1. Этапы формирования стратегии компании 2. Позиционирование фирмы на рынке и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема :Мотивационная среда коммерческой компании и реализация стратегии мотивирования подчиненных. Есть утвержденная концепция (прилагается),в слайдах и тексте, необходимо ее расширить до объема 20 слайдов и 50-55 листов А-4. Обязательно должен включать практические ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо выполнить курсовую из 6 разделов с коротким описанием каждого раздела. Срок - 1-2 дня.Закрыт13 лет назад
- $20
Требуется изготовить короткое слайд-шоу на тему: "Реализация стратегии мотивирования подчиненных" или другая тема из раздела: " Мотивация и вопросы совершенствования управления персоналом". 3 слайда желательно до субботы с описанием на 1-2 листа ...Презентации1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо выполнить проект по финансовой математике не тему: "Ипотека". Условия задания: Ипотечный кредит. Банк: Связь-Банк Регион: Саратов и Саратовская область Цель кредитования: Покупка квартиры ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Задание по курсу "Количественные методы в менеджменте" с практикой ( одна задача) ДОБАВИЛ ПРИЛОЖЕНИЯ!Закрыт14 лет назад
- $30
Написать пояснительную записку к практическим заданиям по курсовой.Завершен14 лет назад
- $35
Требуется изготовить слайд-шоу на тему "Основы менеджмента" в объеме - 8- 9 цветных слайдов ( из них 4 на англиийском языке - ЖЕЛАТЕЛЬНО) с графической информацией по вышеуказанной теме. Плюс, конечно, пояснительная записка в ...Завершен14 лет назад