Копирайтер, веб-программист

Приветствую Вас!

Александр, 55 лет, копирайтер (с 8-летним стажем) и веб-разработчик (в зачатке, так сказать - пока еще головастик)))!

Более двух лет назад вернулся на родную биржу, чтобы заниматься любимым делом. И если найдется Заказчик (читай, друг и коллега), который увлечет темой своего сайта, в награду получит долговременное, искреннее и взаимовыгодное сотрудничество.

Работал с SEO и LSI копирайтингом. При этом верю, что люди ищут в текстах искренность, понятность, доступность и дельные советы, а не виртуозно вписанные «ключи» (поисковым машинам привет!).

Ценю свое и чужое время. За 8 лет работы ни один человек не упрекнул меня в непунктуальности (хотя нет - были некоторые моменты, но они касались технической стороны приема-сдачи заказов). Вижу, как трепетно многие Заказчики относятся к срокам сдачи работ, поэтому акцентирую внимание на данном пункте - дедлайны всегда соблюдаю.

О цене на работу... Умные люди всегда придут к общему знаменателю, чтобы удовольствие от работы и выгоду получили обе стороны.

Пишу на многие темы. При этом не ограничиваю себя рамками. Давно понял, что искренние тексты получаются лишь тогда, когда пишешь их от души и с вдохновением!

Удачи всем нам и приятного сотрудничества!

С уважением, Александр Сушко