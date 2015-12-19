volga_panasuk

ФИО: Панасюк Ольга Ивановна.

Дата рождения: 21 ноября 1980.

Адрес регистрации (проживания): г. Минск, ул. Наполеона Орды, д. 27, кв. 93.

Телефон: моб. 8-029-356-16-14

дом. 8-017-372-12-66

E-mail: [email protected]

Семейное положение: замужем.

Дети: дочь, 6 лет, сын 2 года.

Образование: Минский государственный торговый колледж, 1998-2000 г.г., специальность "Правоведение", квалификация "юрист", диплом с отличием.

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 2000-2005 г.г., специальность "Русский язык и литература, белорусский язык и литература", квалификация "преподаватель русского языка и литературы, белорусского языка и литературы", диплом.

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БГПУ имени Максима Танка, 2003-2005 г.г., специальность "Английский язык", квалификация "учитель английского языка", диплом.

Компьютерные курсы (Windows, Word, Excel, Internet), октябрь 2011 г.

Опыт работы:

В настоящее время нахожусь в декретном отпуске.

с 2012 г. копирайтер. Принимала участие в написании контента для сайтов: http://www.frenchkiss.ru/, http://www.sv-centre.ru/, http://mirra-shop.com/ru-ru/ Имею опыт написания статей на бирже https://www.etxt.ru.

с 2007г. - г. Минск, типография "Зималетто", технический корректор.

2007-2008 г.г. - г. Минск, Национальный центр правовой информации, корректор, корректура файлов правовых актов (по договору подряда).

2005-2007 г.г. - Минский район, ГУО "Дубовлянская общеобразовательная средняя школа", учитель русского языка и литературы, преподавание русского языка и литературы в средних и старших классах.

Дополнительная информация: ответственная, внимательная, пунктуальная, устойчива к стрессам, легко обучаемая, уверенный ПК-пользователь, высокий уровень английского языка.