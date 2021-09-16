volha_shametska

Ольга Шаметько volha_shametskavolha_shametska
25 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Перевод художественных, юридических и технических текстов. Владение русским, английским, японским и чешским языками.
Законченный бакалавриат Минского государственного лингвистического университета по специальности переводчик-лингвист (английский и японский языки). Владение также чешским языком. Перевод и редактирование текстов. Грамотная письменная и устная речь.
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