volha_shametska

Перевод художественных, юридических и технических текстов. Владение русским, английским, японским и чешским языками.

Законченный бакалавриат Минского государственного лингвистического университета по специальности переводчик-лингвист (английский и японский языки). Владение также чешским языком. Перевод и редактирование текстов. Грамотная письменная и устная речь.