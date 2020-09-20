volhinskamorda

Редактирование, корректура, переводы, репетиторство

Я работаю с текстами. Люблю и умею:

- корректировать и редактировать тексты любой сложности и тематики (работала корректором в печатном журнале, а также редактором и корректором художественной литературы);

- переводить с английского на русский тексты любой сложности и тематики;

- преподавать английский детям и взрослым (работаю репетитором с 2010 года);

- быстро и качественно работать.