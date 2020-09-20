volhinskamorda

Алина Белоброва volhinskamordavolhinskamorda
30 летРоссия/Ижевск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Редактирование, корректура, переводы, репетиторство
Я работаю с текстами. Люблю и умею:
- корректировать и редактировать тексты любой сложности и тематики (работала корректором в печатном журнале, а также редактором и корректором художественной литературы);
- переводить с английского на русский тексты любой сложности и тематики;
- преподавать английский детям и взрослым (работаю репетитором с 2010 года);
- быстро и качественно работать.
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