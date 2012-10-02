ФИО: Жилина Наталья Александровна
Интересует должность: HTML верстальщик
Возраст: 26 лет
Заработная плата: договорная
Опыт работы:
полтора года
Профессиональные навыки:
- HTML, CSS.
- Вёрстка блочная, табличная или смешанная, резиновая или фиксированная.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Кроссбраузерность: IE 6+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome.
- Верстка под CMS joomla.
- Создание сайта под ключ на CMS joomla.
Примеры работ:
Образование:
БГПУ (Барнаульский государственный педагогический университет)
Факультет: математики и информатики
Дополнительная информация:
Ищу работу на дому. Качество и соблюдение оговоренных сроков гарантированно.
Контактная информация:
Контактное лицо: Жилина Наталья Александровна
Телефоны: 89132480417
E-mail: [email protected]