voliverin

Наталья Жилина voliverin

 
37 летРоссия/Барнаул
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
HTML верстка, создание сайтов на CMS Joomla

ФИО: Жилина Наталья Александровна

Интересует должность: HTML верстальщик

Возраст: 26 лет

Заработная плата: договорная

Опыт работы:

полтора года

Профессиональные навыки:

- HTML, CSS.

- Вёрстка блочная, табличная или смешанная, резиновая или фиксированная.

- Аккуратный, логичный, продуманный код.

- Кроссбраузерность: IE 6+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome.

- Верстка под CMS joomla.

- Создание сайта под ключ на CMS joomla.

Примеры работ:

http://rma-d.ru

http://ag-pro.ru

http://www.rakovarka.ru

http://bisooo.ru

http://www.archi-dis.ru

http://www.altayeco.ru

http://smk-kit.ru

http://www.isida-barnaul.ru

http://mebel-angelina.ru

Образование:

БГПУ (Барнаульский государственный педагогический университет)

Факультет: математики и информатики

Дополнительная информация:

Ищу работу на дому. Качество и соблюдение оговоренных сроков гарантированно.

Контактная информация:

Контактное лицо: Жилина Наталья Александровна

Телефоны: 89132480417

E-mail: [email protected]

HTMLCSSJoomla
HTML-верстка
нет отзывов
от $500
от 14 дней
нет рейтинга