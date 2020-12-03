volker_brandt

Веб-дизайн качественно, недорого / настройка яндекс.директ под ключ

Веб-дизайн качественно, недорого.

Ответственный подход, высокое качество, разумная цена.

Разработка дизайна сайтов, лэндингов, отдельных элементов сайта.

Если вы заинтересовались моей кандидатурой, обращайтесь на

[email protected]

Рабочие инструменты:Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Corel Draw

НАСТРОЙКА ЯНДЕКС.ДИРЕКТ ПОД КЛЮЧ

В данную услугу входит:1. Создание и настройка рекламной кампании2. Анализ соответствующей ниши3. Сбор семантического ядра (до 100 ключевых фраз)4. Выделение минус-слов5. Составление релевантных заголовков6. Написание объявлений по вашей тематике7. Выбор стратегии, кросс-минусовка фраз, настройка различных параметров8. Настройка расширений (второй заголовок, быстрые ссылки, уточнения, визитка)9. Выставление во всех ссылках UTN-меток10. Загрузка рекламной кампании в Яндекс. Директ