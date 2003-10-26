volkogonvladisla

Я менеджер по продажам ИТ в компании ITCapital.

Я менеджер по продажам ИТ в компании ITCapital. Мы занимаемся разработкой ИТ-услуг: ИТ-образование, Маркетинг, Приложения iOS/Android, Веб-разработка, AL-/VR-/AR-разработка, Элементы кодирования, Роботы/Механика, Игры для Mac, Приложения для Mac. ITCAPITAL — молодая, но очень прогрессивная украинская компания. Наша команда состоит из молодых квалифицированных и дружелюбных специалистов, которые всегда поймут, что вам нужно. ITCAPITAL заключает с заказчиком официальный договор и в соответствии с договором качественно выполняет поставленные задачи в оговоренные сроки по предоплате во избежание мошеннических схем. Мы ждем тебя