volkovaleksandr7

Моя цель - сделать мир лучше с помощью сайтов!
✔️ Разрабатываю адаптивную верстку основываясь на макетах для ПК, что экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
✔️ Вношу пожелания и доработки не структурного характера без лишних споров и затрат.
✔️ Даю гарантию на верстку. В течение недели после сдачи проекта беспалтно исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из Figma, PSD, Adobe XD, Sketch, Zeplin.
- CSS3\JS анимация сайтов.Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, jQuery, SASS, Flexbox, Grid, БЭМ.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Онлайн:24/7 .