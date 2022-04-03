volkovaleksandr7

Верстаю сайты, с которых не захочется уходить.

Моя цель - сделать мир лучше с помощью сайтов!

✔️ Разрабатываю адаптивную верстку основываясь на макетах для ПК, что экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

✔️ Вношу пожелания и доработки не структурного характера без лишних споров и затрат.

✔️ Даю гарантию на верстку. В течение недели после сдачи проекта беспалтно исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из Figma, PSD, Adobe XD, Sketch, Zeplin.

- CSS3\JS анимация сайтов.Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, jQuery, SASS, Flexbox, Grid, БЭМ.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Онлайн:

24/7 .