Необходимо сделать 3 статичных банера: 1. 182*48 2. 245*500 3. 160*300 И 1 макет Сертификата: формат А4 Подробности на почту в ТЗ.
- $50Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $15
Срочно!!! В течении сегодняшнего дня требуется макет сертификаты, формат А4. Подробности исполнителю.Завершен13 лет назад
- $20
Необходимо сделать макет листовки. Подробности в личку.Завершен14 лет назад
- $30
Необходимо сделать 3 макета Сертификатов. Подробности исполнителю.Завершен14 лет назад
- $200
Необходимо создать сайт для студии красоты под "ключ". Подробное ТЗ исполнителю.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $60
Необходимо сделать логотип и макет щита.Завершен14 лет назад
- $10
Необходимо сделать макет сертификата. Подробное ТЗ исполнителю.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $25
Нужно сделать макеты 6 сертификатов (дипломов). Подробное ТЗ исполнителю.Завершен14 лет назад
- $15
Нужен макет для журнала 1/3 полосы. Подробности исполнителю.Завершен14 лет назад
- $10
Анимация логотипаЗавершен14 лет назад
- $25
Наше название Учебный Центры Веры Волковой. Специализация ногтевой сервис, но это не обязательно что должны присутствовать ногти, может быть и без них. Обязательным требованием служит, то что должно в логотипе присутствовать 2 буквы ...Завершен14 лет назад