volkroman

Роман volkroman

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Макет баннера и сертификата
Очень хороший заказчик! Легкая беседа, оперативный ответ! Четкое ТЗ - залог успешного проекта! Мои рекомендации!
Очень быстрая и грамотная работая. Всё очень понравилось.
Ответный отзыв
igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Макет сертификата.
Толковое и собранное тех. задание. Приятно работать! Советую
Было приятно сотрудничать. Работа была сделана буквально за 2 часа с момента создания заявки и самое главное, что с первого раза в точку, честно сказать не ожидал и был приятно удивлён. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую.
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$21
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Татьяны Богдановской
Как всегда - 5+! Продолжаем сотрудничать:)
Татьяна, огромное спасибо. Работа выполнена как всегда на 5+ Очень приятно работать с таким понимающим и имеющим вкус дизайнером.
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Сертификат.
Все как всегда замечательно. Спасибо за работу. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Очень быстро и оперативно, как всегда. А самое главное чёткое понимание ТЗ. Очень приятно с Вами работать.
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$65
10 баллов
14 лет назад
Логотип и макет щита.
Если вам придется работать с этим человеком - считайте - Вам повезло. Все всегда четко, понятно, спокойно и вовремя. Рекомендую.
Всё безупречно. Очень нравится работать с Татьяной, всегда на связи, а самое главное 100% понимание заказчика.
Ответный отзыв
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