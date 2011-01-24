Было приятно сотрудничать. Работа была сделана буквально за 2 часа с момента создания заявки и самое главное, что с первого раза в точку, честно сказать не ожидал и был приятно удивлён. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую.