Меня зовут Алина Фазылова. Мое образование по профилю – реклама и PR. Поэтому я точно знаю, какие каналы коммуникации применить, чтоб достучаться до вашей целевой аудитории, которая не успеет и понять как скупит все, что у вас есть.
Предоставляю услуги:
-Продающие тексты (описания товаров на маркетплейсы);
-Новостная лента для вашего сайта или сообщества;
-SEO. Ключи впишу грамотно и незаметно - текст останется живым;
-Информационные статьи.
Берусь за темы для информационных статей:
-Психология (научпоп, женская, любовь, отношения);
-Красота (макияж, уход за собой);
-Мода и стиль.
Что вы получите еще?
-В рабочее время на связи. Ваше время - деньги. Поэтому я отвечаю так быстро, как могу;
-Положительно отношусь к критике, правки обсуждаются;
-Жесткие дедлайны. Вы уверены, что текст у вас будет в назначенный срок;
-Уникальность, орфография и пунктуация, тошнота, заспамленность – все будет проверено. Никаких канцеляритов и воды;
-Фактчекинг. Только надежные источники информации. Вам ничего не придется перепроверять: предоставлю список источников, если потребуется.
Напишите мне на почту, готова к сотрудничеству!