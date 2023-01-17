Меня зовут Алина Фазылова. Мое образование по профилю – реклама и PR. Поэтому я точно знаю, какие каналы коммуникации применить, чтоб достучаться до вашей целевой аудитории, которая не успеет и понять как скупит все, что у вас есть.

Предоставляю услуги:

-Продающие тексты (описания товаров на маркетплейсы);

-Новостная лента для вашего сайта или сообщества;

-SEO. Ключи впишу грамотно и незаметно - текст останется живым;

-Информационные статьи.

Берусь за темы для информационных статей:

-Психология (научпоп, женская, любовь, отношения);

-Красота (макияж, уход за собой);

-Мода и стиль.

Что вы получите еще?

-В рабочее время на связи. Ваше время - деньги. Поэтому я отвечаю так быстро, как могу;

-Положительно отношусь к критике, правки обсуждаются;

-Жесткие дедлайны. Вы уверены, что текст у вас будет в назначенный срок;

-Уникальность, орфография и пунктуация, тошнота, заспамленность – все будет проверено. Никаких канцеляритов и воды;

-Фактчекинг. Только надежные источники информации. Вам ничего не придется перепроверять: предоставлю список источников, если потребуется.

Напишите мне на почту, готова к сотрудничеству!