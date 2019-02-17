volodasokolov

Володя volodasokolovvolodasokolov
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Я веб-разработчик. Знаю html, css, js, jQuery, php и mysql. Уже 2 года делаю работы на заказ. Также отлично владею программами photoshop, gimp
Привет, я веб-разработчик.
Знаю html, css, js, jQuery, php и mysql.
Уже 2 года делаю работы на заказ.
Также отлично владею программами photoshop, gimp, flstudio.
Создаю сайты, рисую логотипы, фотошоплю фотографии и могу написать бит.
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