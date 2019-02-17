volodasokolov

Я веб-разработчик. Знаю html, css, js, jQuery, php и mysql. Уже 2 года делаю работы на заказ. Также отлично владею программами photoshop, gimp

Привет, я веб-разработчик.

Знаю html, css, js, jQuery, php и mysql.

Уже 2 года делаю работы на заказ.

Также отлично владею программами photoshop, gimp, flstudio.

Создаю сайты, рисую логотипы, фотошоплю фотографии и могу написать бит.