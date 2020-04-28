Фотограф/ретушер
Создам фотографии или превращу ваши в конфетку!
Более 10 лет опыта работы в Photoshop, 5 лет работы фотографом.
Есть опыт работы ретушером в крупной обувной компани.
Съемка: фуд, предметная, портретная, студийная.
Ретушь: цветокоррекция, обработка мобильных фотографий, обтравка.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Portrait60 просмотров
- Restaurants72 просмотра
- Turron67 просмотров
- Summer menu73 просмотра
- Pink girl75 просмотров
- Actors70 просмотров
- Shawls78 просмотров
- Forest kids51 просмотр
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$27/час
от $27от 3 дней
нет рейтинга