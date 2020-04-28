volodyaka

Владимир volodyaka

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Фотограф/ретушер

Создам фотографии или превращу ваши в конфетку!

Более 10 лет опыта работы в Photoshop, 5 лет работы фотографом.

Есть опыт работы ретушером в крупной обувной компани.

Съемка: фуд, предметная, портретная, студийная.

Ретушь: цветокоррекция, обработка мобильных фотографий, обтравка. 

Портфолио

Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$27/час
от $27от 3 дней
нет рейтинга