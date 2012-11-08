volodymyr170190

Владимир Федоров volodymyr170190

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Образование // Education:

• сентябрь 2007 - июнь 2012 – Киевский национальный лингвистический университет, факультет германской филологии, отделение немецкого языка, (немецкий и английский язык); специальность: филолог-переводчик немецкого, английского языка: магистр // September 2011 - June 2012 – Kyiv National Linguistic University (KNLU), German Department (German and English); specialty: philologist, translator of German, English: Master

Языки // Languages:

• Родной язык: украинский // Native language: Ukrainian

• Владение иностранными языками // Foreign languages:

Русский - свободно // Russian - fluently

Немецкий - свободно // German - fluently

Английский - свободно // English - fluently

Личные качества // Personal qualities:

Амбициозность, целеустремленность, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, креативность, инициативность, оперативность, способность к быстрому обучению // Full of ambition, dedication, organizational abilities, sociability, responsibility, creativity, initiative, efficiency, quick learning ability.