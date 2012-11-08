volodymyr170190

Владимир Федоров volodymyr170190volodymyr170190
Образование // Education:
• сентябрь 2007 - июнь 2012 – Киевский национальный лингвистический университет, факультет германской филологии, отделение немецкого языка, (немецкий и английский язык); специальность: филолог-переводчик немецкого, английского языка: магистр // September 2011 - June 2012 – Kyiv National Linguistic University (KNLU), German Department (German and English); specialty: philologist, translator of German, English: Master
Языки // Languages:
• Родной язык: украинский // Native language: Ukrainian
• Владение иностранными языками // Foreign languages:
Русский - свободно // Russian - fluently
Немецкий - свободно // German - fluently
Английский - свободно // English - fluently
Личные качества // Personal qualities:
Амбициозность, целеустремленность, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, креативность, инициативность, оперативность, способность к быстрому обучению // Full of ambition, dedication, organizational abilities, sociability, responsibility, creativity, initiative, efficiency, quick learning ability.