QA-Инженер

1. Образование:

Южный Федеральный Университет Институт компьютерных технологий и информационная безопасность. http://ictis.sfedu.ru– Таганрог, Россия, Информационная безопасность автоматизированных систем (оконченное высшее

образование 2015-2020г.).

2. Навыки:

- Терминология в тестировании и основные жизненные циклы ПО

- Проектирование тестов и основы тест-дизайна

- Анализ требований и тестирование документации

- Оформление багов в баг-трекинговой системе

- Регрессионное тестирование

- Тестирование на платформе Magento

- Кроссбраузерное тестирование

- Навыки работы с GitLab, Jira, Mongo и Redmine

- Базовое понимание работы с Instagram.

- Обладаю аналитическим складом ума и такими качествами, как пунктуальность, ответственность, внимательность, аккуратность, коммуникабельность, самостоятельность, способность быстрого принятия решений, высокая обучаемость и,

очевидно, оригинальность.

3. Опыт работы:

- «Региональный межотраслевой центр информации и технологии»

Работа над проект для компании «Региональный межотраслевой центр информации и технологии»

Ростовская Область, Ростов, Россия Работа тестировщика включала в себя составление тест- кейсов, тест-планов и

чек-листов; работу в баг-трекинговой системе GitLab; создание сценариев использования; тестирование документации и

регрессионное тестирование.

АПРЕЛЬ 2018 – АВГУСТ 2019

- Telecom-Express Аутсорсинговый контактный центр. QIWI кошелек. Таганрог, Россия

ИЮНЬ 2017 – АВГУСТ 2017

Работа по горячей линии, информационно-справочное обслуживание клиентов, прием жалоб и рекламаций, сервисное обслуживание и техническая поддержка.

- Oggetto

ИЮНЬ 2019 – СЕНТЯБРЬ 2019

Стажировка тестировщик. Таганрог, Россия