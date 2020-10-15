1. Образование:
Южный Федеральный Университет Институт компьютерных технологий и информационная безопасность. http://ictis.sfedu.ru– Таганрог, Россия, Информационная безопасность автоматизированных систем (оконченное высшее
образование 2015-2020г.).
2. Навыки:
- Терминология в тестировании и основные жизненные циклы ПО
- Проектирование тестов и основы тест-дизайна
- Анализ требований и тестирование документации
- Оформление багов в баг-трекинговой системе
- Регрессионное тестирование
- Тестирование на платформе Magento
- Кроссбраузерное тестирование
- Навыки работы с GitLab, Jira, Mongo и Redmine
- Базовое понимание работы с Instagram.
- Обладаю аналитическим складом ума и такими качествами, как пунктуальность, ответственность, внимательность, аккуратность, коммуникабельность, самостоятельность, способность быстрого принятия решений, высокая обучаемость и,
очевидно, оригинальность.
3. Опыт работы:
- «Региональный межотраслевой центр информации и технологии»
Работа над проект для компании «Региональный межотраслевой центр информации и технологии»
Ростовская Область, Ростов, Россия Работа тестировщика включала в себя составление тест- кейсов, тест-планов и
чек-листов; работу в баг-трекинговой системе GitLab; создание сценариев использования; тестирование документации и
регрессионное тестирование.
АПРЕЛЬ 2018 – АВГУСТ 2019
- Telecom-Express Аутсорсинговый контактный центр. QIWI кошелек. Таганрог, Россия
ИЮНЬ 2017 – АВГУСТ 2017
Работа по горячей линии, информационно-справочное обслуживание клиентов, прием жалоб и рекламаций, сервисное обслуживание и техническая поддержка.
- Oggetto
ИЮНЬ 2019 – СЕНТЯБРЬ 2019
Стажировка тестировщик. Таганрог, Россия