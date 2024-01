Полностью bilingual (двуязычный). MBA. Широкое знание глобальных финансовых рынков и регуляторов, финансовое планирование

Имею степень MBA (Canterbury University of Kent, U.K., 1996). LIFA (Licensed International Financial Analyst). Certified Microsoft Excel Specialist (8,98, 2002 год, Калифорния). Главным образом ищу работу по переводу материалов на финансово-инвестиционную и, в меньшей степени, медицинскую, тематику. Готов также консультирновать по стартапам, налоговым особенностям в Британии и протекторатах, и в США (Делавэр и т.д.). Оказываю качественные financial advisory и financial planning консультации. Готов оговаривать формы сотрудничества по продвижению Вашего бизнеса на телевидении.