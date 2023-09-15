voloshchenko

Відеомонтаж

Ім'я: Роман

Вік: 26 років

Освіта:

Диплом бакалавра в області “Екологія“, КНУ

Диплом магістра в області “Металургія” ДонНУЕТ

Досвід роботи:

Відеомонтажер / Креатор в соціальних мережах

Створення креативного вмісту для платформ TikTok, Instagram, і YouTube.

Монтаж інтерв'ю та сюжетів з використанням відео та аудіо матеріалів.

Редагування відео, включаючи обробку, колор-корекцію, додавання спеціальних ефектів та анімації.

Взаємодія з клієнтами для забезпечення відповідності їхніх потреб і бажань у створенні відеоконтенту.

Постійне вдосконалення навичок у відеомонтажі та слідкування за останніми тенденціями у галузі.

Навички:

Середній рівень володіння програмами для відеомонтажу, такими як Adobe Premiere Pro, Davinci Resolve.

Креативність та здатність створювати привабливий та унікальний відеоконтент.

Розуміння основ відеографії та монтажу, включаючи колор-корекцію та аудіоредагування.

Вміння працювати під тиском та здатність виконувати завдання вчасно.

Особисті якості:

Відмінна комунікабельність та спроможність спілкуватися з різними клієнтами та аудиторією.

Відповідальність та пильність до деталей.

Прагнення до постійного самовдосконалення та розвитку.

Мета:

Моєю головною метою є розвиток у сфері відеомонтажу та створення високоякісного відеоконтенту для різних платформ. Я прагну навчитися новим технологіям та інструментам, а також надавати клієнтам креативні та захоплюючі відеоматеріали, які будуть привертати увагу та збільшувати їхню аудиторію.

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