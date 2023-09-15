voloshchenko

Ім'я: Роман
Вік: 26 років
Освіта:
Диплом бакалавра в області “Екологія“, КНУ
Диплом магістра в області “Металургія” ДонНУЕТ
Досвід роботи:
Відеомонтажер / Креатор в соціальних мережах
Створення креативного вмісту для платформ TikTok, Instagram, і YouTube.
Монтаж інтерв'ю та сюжетів з використанням відео та аудіо матеріалів.
Редагування відео, включаючи обробку, колор-корекцію, додавання спеціальних ефектів та анімації.
Взаємодія з клієнтами для забезпечення відповідності їхніх потреб і бажань у створенні відеоконтенту.
Постійне вдосконалення навичок у відеомонтажі та слідкування за останніми тенденціями у галузі.
Навички:
Середній рівень володіння програмами для відеомонтажу, такими як Adobe Premiere Pro, Davinci Resolve.
Креативність та здатність створювати привабливий та унікальний відеоконтент.
Розуміння основ відеографії та монтажу, включаючи колор-корекцію та аудіоредагування.
Вміння працювати під тиском та здатність виконувати завдання вчасно.
Особисті якості:
Відмінна комунікабельність та спроможність спілкуватися з різними клієнтами та аудиторією.
Відповідальність та пильність до деталей.
Прагнення до постійного самовдосконалення та розвитку.
Мета:
Моєю головною метою є розвиток у сфері відеомонтажу та створення високоякісного відеоконтенту для різних платформ. Я прагну навчитися новим технологіям та інструментам, а також надавати клієнтам креативні та захоплюючі відеоматеріали, які будуть привертати увагу та збільшувати їхню аудиторію.
Контактна інформація:
Телефон: 0966795062
Email: [email protected]
Telegram: @volloshchenko