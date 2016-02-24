voloshin_me

Информационных технологий
- Общая техническая грамотность
- Ответственность, внимательность
- Знание английского языка (технический)
- Знание языков программирование (С++, PHP, Python)
- Умение проектирования Баз Данных (MySQL)
- Тестирование любого Программного Обеспечение
- Отслеживание грамматических и стилистических ошибок в тексте
- Составление отчёта о найденных ошибках.
- Легкая обучаемость
Предлагаю услуги Администрирования сайтов, написания статей, составление ТЗ, бета тестирования любого программного обеспечения, HTML Верстка.
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