voloshin_me

Михаил voloshin_me

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Информационных технологий
  • Общая техническая грамотность
  • Ответственность, внимательность
  • Знание английского языка (технический)
  • Знание языков программирование (С++, PHP, Python)
  • Умение проектирования Баз Данных (MySQL)
  • Тестирование любого Программного Обеспечение
  • Отслеживание грамматических и стилистических ошибок в тексте
  • Составление отчёта о найденных ошибках.
  • Легкая обучаемость
Имею большой опыт системного администрирования и большое количество свободного времени.

Предлагаю услуги Администрирования сайтов, написания статей, составление ТЗ, бета тестирования любого программного обеспечения, HTML Верстка.

PHPPythonMySQLНаписание статейHTML