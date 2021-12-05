volozhenika83

администратор онлайн-школ
Я – администратор онлайн-школ. В настоящее время я заканчиваю обучение в онлайн-университете цифровых профессий "Поток" по специальности “Администратор онлайн-школ” на платформе GetCourse , преподаватель курса - Лейла Риккуччи.
Ищу работу в онлайн-школе в качестве технического специалиста.
Чем я могу быть полезной для Вашей компании уже сейчас:
Базовые настройки GetCourse:
- Регистрация аккаунта
- Подключение домена и доменной почты
- Настройка логотипа и фавикона
- Настройка индивидуальной подписи в сообщениях
- Создание и настройка тренингов, уроков в нем
- Создание продукта и предложений
- Подключение платежной системы
- Настройка страницы с формой регистрации
- Импорт и экспорт пользователей
- Лендинг регистрации и все вспомогательные страницы
- Создание и подготовка рассылки писем
- Чат боты в телеграмм, Viber
- Гибридные рассылки в VK, телеграмм
- Настройка и модерирование вебинаров
С уважением, Воложенинова Ольга.
Связаться со мной можно:
Тел./ WhatsApp: +7 (908) 902 49 67
Электронная почта: [email protected]
Instagram: volozheninka
Telegram volozheninka
Действие аккаунта приостановлено!