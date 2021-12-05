volozhenika83

Ольга volozhenika83

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
администратор онлайн-школ

Я – администратор онлайн-школ. В настоящее время я заканчиваю обучение в онлайн-университете цифровых профессий "Поток" по специальности “Администратор онлайн-школ” на платформе GetCourse , преподаватель курса - Лейла Риккуччи.

Ищу работу в онлайн-школе в качестве технического специалиста.

Чем я могу быть полезной для Вашей компании уже сейчас:

Базовые настройки GetCourse:

  • Регистрация аккаунта
  • Подключение домена и доменной почты
  • Настройка логотипа и фавикона
  • Настройка индивидуальной подписи в сообщениях
Подготовка курса к запуску:

  • Создание и настройка тренингов, уроков в нем
  • Создание продукта и предложений
  • Подключение платежной системы
  • Настройка страницы с формой регистрации
  • Импорт и экспорт пользователей
Подготовка и проведение вебинара:

  • Лендинг регистрации и все вспомогательные страницы
  • Создание и подготовка рассылки писем
  • Чат боты в телеграмм, Viber
  • Гибридные рассылки в VK, телеграмм
  • Настройка и модерирование вебинаров
Буду рада сотрудничеству с Вами!

С уважением, Воложенинова Ольга.

Связаться со мной можно:

Тел./ WhatsApp: +7 (908) 902 49 67

Электронная почта: [email protected]

Instagram: volozheninka

Telegram volozheninka