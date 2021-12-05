volozhenika83

администратор онлайн-школ

Я – администратор онлайн-школ. В настоящее время я заканчиваю обучение в онлайн-университете цифровых профессий "Поток" по специальности “Администратор онлайн-школ” на платформе GetCourse , преподаватель курса - Лейла Риккуччи.

Ищу работу в онлайн-школе в качестве технического специалиста.

Чем я могу быть полезной для Вашей компании уже сейчас:

Базовые настройки GetCourse:

Регистрация аккаунта

Подключение домена и доменной почты

Настройка логотипа и фавикона

Настройка индивидуальной подписи в сообщениях

Подготовка курса к запуску:

Создание и настройка тренингов, уроков в нем

Создание продукта и предложений

Подключение платежной системы

Настройка страницы с формой регистрации

Импорт и экспорт пользователей

Подготовка и проведение вебинара:

Лендинг регистрации и все вспомогательные страницы

Создание и подготовка рассылки писем

Чат боты в телеграмм, Viber

Гибридные рассылки в VK, телеграмм

Настройка и модерирование вебинаров

Буду рада сотрудничеству с Вами!

С уважением, Воложенинова Ольга.

Связаться со мной можно:

Тел./ WhatsApp: +7 (908) 902 49 67

Электронная почта: [email protected]

Instagram: volozheninka

Telegram volozheninka