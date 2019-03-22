[list=1][*]Необходимо составить список наиболее посещаемых сайтов-конкурентов для сайта macs.su[*]Проанализировать семантическое ядро каждого из конкурентов[*]На основе полученной информации создать SEO-стратегию для продвижения сайта macs.su, составить план для наполнения сайта контентом, дать указания для рерайта / создания ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт4 года назад
[b]Задача[/b] - написание статей-туториалов для существующего сайта. Тематика - Mac OS и iPhone. Сайт на вордпрессе. Каждая статья - это пошаговая инструкция о выполнении того или иного действия на Мак ОС или iOS. Желательно к ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Нам нужно создать продающую лендинг страницу, которая бы красиво и наглядно объясняла характеристики и преимущества нашего продукта (один конкретный продукт). Важные критерии: - оптимизация для мобильных устройств - привлекательный продающий дизайн - оптимизация для быстрой загрузки (google pagespeed) - ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт5 лет назад