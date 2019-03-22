volta8

Артём volta8

 
37 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Анализ семантического ядра конкурентов, создание SEO стратегии

    [list=1][*]Необходимо составить список наиболее посещаемых сайтов-конкурентов для сайта macs.su[*]Проанализировать семантическое ядро каждого из конкурентов[*]На основе полученной информации создать SEO-стратегию для продвижения сайта macs.su, составить план для наполнения сайта контентом, дать указания для рерайта / создания ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание статей-инструкций на тему Mac OS и iPhone

    [b]Задача[/b] - написание статей-туториалов для существующего сайта. Тематика - Mac OS и iPhone. Сайт на вордпрессе. Каждая статья - это пошаговая инструкция о выполнении того или иного действия на Мак ОС или iOS. Желательно к ...

    WordPressНаписание статейiOS
    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать лендинг страницу

    Нам нужно создать продающую лендинг страницу, которая бы красиво и наглядно объясняла характеристики и преимущества нашего продукта (один конкретный продукт). Важные критерии: - оптимизация для мобильных устройств - привлекательный продающий дизайн - оптимизация для быстрой загрузки (google pagespeed) - ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад