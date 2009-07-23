volynsky_a

Александр Волынский volynsky_avolynsky_a
37 летРоссия/Кострома
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
С сентября 2008 г. по наст.время - Рекламное агентство Мастер, интернет-реклама, продажа сайтов
январь - июнь 2008г. - Производство мебели, маркетолог
январь, май 2007 г. – ООО «Сервисная фирма Серфитрейд», отдел радио, выпускающий радиоэфира
сентябрь, декабрь 2004 г. – Учебно-Профессиональный Центр при КГУ им. Н.А.Некрасова, Базовые Экономические Классы, преподаватель
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