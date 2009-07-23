volynsky_a

С сентября 2008 г. по наст.время - Рекламное агентство Мастер, интернет-реклама, продажа сайтов

январь - июнь 2008г. - Производство мебели, маркетолог

январь, май 2007 г. – ООО «Сервисная фирма Серфитрейд», отдел радио, выпускающий радиоэфира

сентябрь, декабрь 2004 г. – Учебно-Профессиональный Центр при КГУ им. Н.А.Некрасова, Базовые Экономические Классы, преподаватель