Графический дизайн, Motion-дизайн, Видеомонтаж.

Работаю онлайн с 2018 года.

Внимателен к деталям, усидчив, всегда довожу дело до конца и стараюсь сделать больше запланированного.

Выполняю всё в срок, чаще раньше запланированного времени.

Работаю с англоязычным контентом.

Я использую программы: Adobe Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro, After Effects.

Программы освоил САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Прошел КУРС по After Effects в 2021 у Руслана Цапенко.

Буду рад поработать над вашими проектами!