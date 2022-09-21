Графический дизайн, Motion-дизайн, Видеомонтаж.
Работаю онлайн с 2018 года.
Внимателен к деталям, усидчив, всегда довожу дело до конца и стараюсь сделать больше запланированного.
Выполняю всё в срок, чаще раньше запланированного времени.
Работаю с англоязычным контентом.
Я использую программы: Adobe Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro, After Effects.
Программы освоил САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Прошел КУРС по After Effects в 2021 у Руслана Цапенко.
Буду рад поработать над вашими проектами!
Я против войны в Украине!