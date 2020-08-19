vorobjev027

Занимаюсь профессиональной настройкой Яндекс.Директ.

Я занимаюсь профессиональной настройкой Яндекс.Директ.

Что Вы получите, заказав настройку у меня:

• Тестирование картинок в РСЯ.

• Отдельные кампании: поиск, РСЯ.

• Максимум ключевых слов.

• Ключевое слово в заголовке и тексте объявления.

• Яндекс-визитка.

• Быстрые ссылки.

• Уточнения в объявлениях РСЯ и на поиске.

• Отображаемая ссылка, ключевое слово в ссылке.

• 56 символов в заголовке.

• UTM-метки.

• Настройка Яндекс.Метрики.

• Тестирование текстов объявлений.

• 4 формата картинок в РСЯ.

• Тестирование картинок в РСЯ.

• Сбор и анализ статистики.

• Аудит сайта и действующей Рекламной Компании.

По любым вопросам пишите в личном сообщении.