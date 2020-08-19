vorobjev027

Евгений Воробьев vorobjev027vorobjev027
44 годаРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь профессиональной настройкой Яндекс.Директ.
Я занимаюсь профессиональной настройкой Яндекс.Директ.
Что Вы получите, заказав настройку у меня:
• Тестирование картинок в РСЯ.
• Отдельные кампании: поиск, РСЯ.
• Максимум ключевых слов.
• Ключевое слово в заголовке и тексте объявления.
• Яндекс-визитка.
• Быстрые ссылки.
• Уточнения в объявлениях РСЯ и на поиске.
• Отображаемая ссылка, ключевое слово в ссылке.
• 56 символов в заголовке.
• UTM-метки.
• Настройка Яндекс.Метрики.
• Тестирование текстов объявлений.
• 4 формата картинок в РСЯ.
• Тестирование картинок в РСЯ.
• Сбор и анализ статистики.
• Аудит сайта и действующей Рекламной Компании.
По любым вопросам пишите в личном сообщении.
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