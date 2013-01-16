Николай Воронин voroninstudiovoroninstudio
Студия дизайна Николая Воронина создает профессиональный графический и web-дизайн.
Мы работаем с 2006 года, завершив большое количество проэктов на высшем уровне. Клиентами нашей студии являются известные торговые марки.
Мы гарантируем Вам 100 % креатива и оригинальности наших работ.
Студия выполняет полный спектр дизайнерских услуг.
Наша цель: делать идеальную работу, что помогает нашим клиентам зарабатывать больше.
Мы работаем ответственно и быстро.
Описание услуг:
Дизайн студия Николая Воронина предлагает широкий спектр услуг графического дизайна: от простой визитки до создания уникальной торговой марки и корпоративного стиля.
Графический дизайн
Наша студия создает дизайн: логотипов, торговых марок, корпоративных стилей, веб сайтов и прочего. Мы выполняем нашу работу креативно и профессионально.
Корпоративный стиль
Мы найдем наилучшее решение для Вашей компании, что в наибольшей мере будет соответствовать Вашим целям и бизнес стратегии. Эти рещения будут подкреплены различными печатными материалами (лого, колористика и др.). Мы также можем предоставить Вам брэнд бук Вашей торговой марки с четким описанием всех нюансов ее использования в дальнейшем.
Web-програмирование
У нас солидный опыт в програмировании web-сайтов разной сложности. Мы используем технологии: Ruby on Rails, Ajax, XHTML,CSS.
Вот полный список наших услуг:
- Дизайн логотипов
- Разработка Корпоративного стиля
- Брошуры
- Биллборды
- Постеры
- Ситилайты
- Дизайн web-сайтов
- Обработка фото
- Дизайн упаковки
- Промо-материалы
- Разработка сайтов "под ключ".
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