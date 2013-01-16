Студия дизайна Николая Воронина

Студия дизайна Николая Воронина создает профессиональный графический и web-дизайн.

Мы работаем с 2006 года, завершив большое количество проэктов на высшем уровне. Клиентами нашей студии являются известные торговые марки.

Мы гарантируем Вам 100 % креатива и оригинальности наших работ.

Студия выполняет полный спектр дизайнерских услуг.

Наша цель: делать идеальную работу, что помогает нашим клиентам зарабатывать больше.

Мы работаем ответственно и быстро.

Описание услуг:

Дизайн студия Николая Воронина предлагает широкий спектр услуг графического дизайна: от простой визитки до создания уникальной торговой марки и корпоративного стиля.

Графический дизайн

Наша студия создает дизайн: логотипов, торговых марок, корпоративных стилей, веб сайтов и прочего. Мы выполняем нашу работу креативно и профессионально.

Корпоративный стиль

Мы найдем наилучшее решение для Вашей компании, что в наибольшей мере будет соответствовать Вашим целям и бизнес стратегии. Эти рещения будут подкреплены различными печатными материалами (лого, колористика и др.). Мы также можем предоставить Вам брэнд бук Вашей торговой марки с четким описанием всех нюансов ее использования в дальнейшем.

Web-програмирование

У нас солидный опыт в програмировании web-сайтов разной сложности. Мы используем технологии: Ruby on Rails, Ajax, XHTML,CSS.

Вот полный список наших услуг:

- Дизайн логотипов

- Разработка Корпоративного стиля

- Брошуры

- Биллборды

- Постеры

- Ситилайты

- Дизайн web-сайтов

- Обработка фото

- Дизайн упаковки

- Промо-материалы

- Разработка сайтов "под ключ".