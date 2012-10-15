voronovevgeniy51

Опыт, это главное!!! Опыт разработки более 5 лет

Воронов Евгений

Личная информация:

Skype: snegur_2011

E-mail: [email protected]

Профессиональные навыки и умения:

- проектирование баз данных (средний опыт);

- написание интернет приложений любой сложности на PHP;

- Уверенное знание PHP, MySQL/MySQLi/SQLite, PDO;

- Знание и понимание принципов ООП, решение задач. Программирую в основном на ООП.

- Умение программировать на Kohona framework (написание интернет магазинов).

- Zend framework - в процессе изучения (написание простого блога).

- Широко использую в своих проектах библиотеку JQuery.

- XML/SOAP/WSDL, AJAX. Все возможные API

- Flex 4 и ActionScript 3.0.

- HTML, CSS.

- В будущем хочу освоить следующие языки

В данный момент осваиваю: Ruby on Rails.

Дополнительная информация: Написание чистого кода. Готов обучаться и развиваться в области программирования, есть время и желание, коммуникабелен, аккуратен, усидчив, исполнителен, умение выдерживать сроки, умение работать в команде.