voronovevgeniy51

Евгений Воронов voronovevgeniy51voronovevgeniy51
Воронов Евгений
Личная информация:
Skype: snegur_2011
E-mail: [email protected]
Профессиональные навыки и умения:
- проектирование баз данных (средний опыт);
- написание интернет приложений любой сложности на PHP;
- Уверенное знание PHP, MySQL/MySQLi/SQLite, PDO;
- Знание и понимание принципов ООП, решение задач. Программирую в основном на ООП.
- Умение программировать на Kohona framework (написание интернет магазинов).
- Zend framework - в процессе изучения (написание простого блога).
- Широко использую в своих проектах библиотеку JQuery.
- XML/SOAP/WSDL, AJAX. Все возможные API
- Flex 4 и ActionScript 3.0.
- HTML, CSS.
- В будущем хочу освоить следующие языки
В данный момент осваиваю: Ruby on Rails.
Дополнительная информация: Написание чистого кода. Готов обучаться и развиваться в области программирования, есть время и желание, коммуникабелен, аккуратен, усидчив, исполнителен, умение выдерживать сроки, умение работать в команде.