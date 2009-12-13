vorslov

Андрей Ворслов vorslov

 
47 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Разработка Web-приложений

PHP, Smarty, MySQL, JavaScript, CSS, Flash, ActionScript. Имею опыт создания сложных, высоконагруженных систем. Работа в индустрии с 1997 года.

PHPJavascriptMySQLCSSFlashActionScript
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