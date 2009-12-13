Разработка Web-приложений
PHP, Smarty, MySQL, JavaScript, CSS, Flash, ActionScript. Имею опыт создания сложных, высоконагруженных систем. Работа в индустрии с 1997 года.
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Портфолио
- Транспортная компания "Росатранс"169 просмотров
- Шарченкова Екатерина (стилист-визажист)192 просмотра
- Новогоднее поздравление Финам194 просмотра
- Новогодняя игра для компании "Деловые системы"189 просмотров
- Промо-игра для компании LG178 просмотров
- Промо-игра для компании MERSEDES152 просмотра
- Промо-игра MPIO184 просмотра
- Учетная система службы торгового маркетинга150 просмотров
- Система проведения программ стимулирования продаж153 просмотра
- Корпоративный сайт Grunder179 просмотров
- Корейская компания Safa Media Co.168 просмотров
- Роcсийский сайт компании COWON (бренд iAudio)171 просмотр