vorveronika

Вероника Воронина vorveronika

 
23 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтер, контент маркетолог

Добрый день!

Меня зовут Вероника. Я специализируюсь на контент-маркетинге и копирайтинге, пишу вкусные продающие тексты для продвижения продукта, улучшаю позиционирование преимуществ и выгод на сайте, создаю прототипы лендингов и Email воронки.

Над какими проектами я также работаю:

  • Прототипы лендингов
  • Статьи на сайт
  • Посты в блоги
  • Тексты для воронок в мессенджеры и емейл
  • Тексты для лид магнитов
  • Релизы
  • Контент стратегии
  • СЕО тексты для сайтов

Опыт в создании продающих текстов, наполнении контентом, привлечении ЦА больше 2 лет.

Регулярно повышаю мастерство на курсах интернет маркетинга, совершенствую знания английского. Сейчас у меня уровень Advanced.

В работе не боюсь сложных задач т.к. они делают меня сильнее и позволяют развивать новые умения.

При получении заказа четко согласую варианты выполнения работы и выясняю индивидуальные, конкретные требования заказчика.

Также можете предлагать новые темы и варианты для работы , с удовольствием рассмотрю Ваши предложения.

Если остались вопросы, смело пишите мне, во всем разберемся вместе!

Тексты для сайта