vorveronika

Вероника Воронина vorveronikavorveronika
Добрый день!
Меня зовут Вероника. Я специализируюсь на контент-маркетинге и копирайтинге, пишу вкусные продающие тексты для продвижения продукта, улучшаю позиционирование преимуществ и выгод на сайте, создаю прототипы лендингов и Email воронки.
Над какими проектами я также работаю:
- Прототипы лендингов
- Статьи на сайт
- Посты в блоги
- Тексты для воронок в мессенджеры и емейл
- Тексты для лид магнитов
- Релизы
- Контент стратегии
- СЕО тексты для сайтов
Опыт в создании продающих текстов, наполнении контентом, привлечении ЦА больше 2 лет.
Регулярно повышаю мастерство на курсах интернет маркетинга, совершенствую знания английского. Сейчас у меня уровень Advanced.
В работе не боюсь сложных задач т.к. они делают меня сильнее и позволяют развивать новые умения.
При получении заказа четко согласую варианты выполнения работы и выясняю индивидуальные, конкретные требования заказчика.
Также можете предлагать новые темы и варианты для работы , с удовольствием рассмотрю Ваши предложения.
Если остались вопросы, смело пишите мне, во всем разберемся вместе!