vorveronika

Копирайтер, контент маркетолог

Добрый день!

Меня зовут Вероника. Я специализируюсь на контент-маркетинге и копирайтинге, пишу вкусные продающие тексты для продвижения продукта, улучшаю позиционирование преимуществ и выгод на сайте, создаю прототипы лендингов и Email воронки.

Над какими проектами я также работаю:

Прототипы лендингов

Статьи на сайт

Посты в блоги

Тексты для воронок в мессенджеры и емейл

Тексты для лид магнитов

Релизы

Контент стратегии

СЕО тексты для сайтов

Опыт в создании продающих текстов, наполнении контентом, привлечении ЦА больше 2 лет.

Регулярно повышаю мастерство на курсах интернет маркетинга, совершенствую знания английского. Сейчас у меня уровень Advanced.

В работе не боюсь сложных задач т.к. они делают меня сильнее и позволяют развивать новые умения.

При получении заказа четко согласую варианты выполнения работы и выясняю индивидуальные, конкретные требования заказчика.

Также можете предлагать новые темы и варианты для работы , с удовольствием рассмотрю Ваши предложения.

Если остались вопросы, смело пишите мне, во всем разберемся вместе!