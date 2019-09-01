voshod-3m1

Сделаю качественно и оперативно!

Доброго времени, меня зовут Андрей и я копирайтер!

Что я могу Вам предложить?

На биржах работаю уже солидный период времени, параллельно в ответе за личный информационный сайт, посвящённый автомобилям. В спектр тематик, с которыми я постоянно работаю, входят:

• Автомобильный мир – данной теме посвящено более половины моих статей. Свободно пишу как новостные статьи и пресс-релизы, так и гайды по ремонту автотехники в домашних условиях. Могу взяться за работу с юр частью автомира и ПДД, однако важно будет обозначить страну для подбора документации. Есть права В категории;

• Мотоциклы – за плечами успешно откатанный не один сезон, знакома со многими мотоциклами лично. Разбираюсь в строение мототехники и правилах ее безопасной эксплуатации, много чего могу дополнить выводами, основанными на собственном опыте. Разумеется, права категории А в наличии;

• Биология и анатомия, немного медицина – разбираюсь в строение клеток белковых и растительных организмов, интересуюсь вирусами и немного генетикой. Смогу написать о болезнях и реакциях организма на раздражители, однако в приоритете ЗОЖ и анаболическое развитие тела;

• Фитнес и здоровое питание – занимаюсь бодибилдингом практически всю сознательную жизнь, также есть тренерский опыт. Разбираюсь в спортивных БАДах и стероидах, а также в строение тела человека и физиологических процессах.

Важно! Я смогу написать как информационный, так и коммерческий текст! Параметры уникальности, сео и объём работы не принципиальны – результат обязательно будет требуемого уровня. Дружу с главредом и Тургеневым – средняя оценка 8.0 и 2-3 соответственно.

Работаю в основном с постоянными заказчиками, однако готов сотрудничать с новыми людьми. Если у Вас нет кривых требований – точно сработаемся!

Почему со мной стоит сотрудничать?

Найти автора с рабочими руками и головой – весьма трудно, знаю не понаслышке. По своему скромному мнению, а также многочисленных отзывах своих заказчиков могу причислить себя к этой касте. Также хочу отметить, что:

• Выполняю работу до конца – если договорились, значит, сделаю как надо. Отказываться от принятого в работу заказа не в моих правилах;

• Дотошен в проверках – каждый мой текст сопровождается ссылкой на уникальность по сервису текст.ру. Дополнительно статьи проверяю по адвего сео на тошнотность и частоту слов, и главреду, а также обязательно вычитываю работу на ошибки. Проверяю текст по своей инициативе – только так возможно контролировать качество своего труда;

• Работаю на результат – сам подаю заявки только, если разбираюсь в теме и уверен в конечном качестве текста. Если Вы подаёте ИЗ с темой, где я не имею специализированных знаний – возьму за основу источники из ТОП-выдачи Гугла или Яндекса. При Вашем желании ссылки на источники предоставлю;

• Лоялен к требованиям заказчика – если «что-то где-то как-то» нужно подкорректировать, пишите в ЛС. Выполню в короткие сроки, даже если заказ уже принят, однако требования должны быть обоснованы;

• Всегда онлайн – на биржу захожу ежедневно, по любым вопросам можете обращаться в ЛС. Приветствую предварительное согласование сроков и объёма ИЗ, но, если необходимо – уплотню свой график в рамках разумного.

Если мы с Вами ещё не сотрудничали, можете оформить небольшое тестовое ИЗ. По результатам каждый из нас сможет определить стоит ли продолжать сотрудничество. Это честно и не вызовет никаких проблем для каждой из сторон.

Что в итоге?

Спасибо, что уделили мне время. Надеюсь, я смог коротко представиться и сформировать оценку о себе лично и о моих работах. Однако в любом случае живое общение всегда лучше – пишите в ЛС, пообщаемся!