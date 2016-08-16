voskresensky

Николай Воскресенский voskresenskyvoskresensky
39 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб-дизайнер Николай Воскресенский
Мы — профессиональная команда веб-дизайнеров и разработчиков под руководством Николая Воскресенского.
Предлагаем услуги по разработке и поддержанию сайтов.
Сайт — это лицо компании, важный канал продаж. Мы серьезно относимся к своей работе.
Изготовление сайта начинается с маркетингового исследования (на это уходит примерно 1/3 времени), а заканчивается версткой и программированием.
Мы предлагаем самые демократичные цены!
Действие аккаунта приостановлено!