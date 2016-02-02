Основная информация
Дата рождения:17 декабря 1989 г.
Гражданство:Россия
Семейноеположение: не женат, детей нет
Телефон: +7-923-424-4017
e-mail: votanko@gmail.com
Skype: zarakykenpachy
Образование2012-2015 гг.
НИ ТомскийПолитехнический Университет
ИДО: Программное обеспечение вычислительной техники иавтоматизированных систем
2007-2012 гг.
НИ ТомскийПолитехнический Университет
Факультет: Оптимизациясистем управления.
Опыт работы2014-2015 гг.Программист/Техподдержка в ООО “Эффективная реклама”:
· Разработка веб-модуля оформления заявок насоздание видеороликов:
o Разработкабазы данных MySQL;
o Настройкасервера Apache;
o Адаптивный веб-интерфейс системы;
o РазработкаPHP ядраобрабатывающего поступающие запросы;
· Техническая поддержка множества существующихмультимедийных серверов:
o Выездына объекты;
o Операторcall-центра;
o Руководствоэникейщеками в удаленных городах;
o Небольшиемонтажные работы (ночные/дневные);
o Установкаи подключение новых мультимедийных серверов, а также музыкального оборудования
(усилители, аудиопроигрыватели, микрофоны и тд.);
· Настройка мультимедийных серверов:
o Сборкасервера из доступных компонентов;
o Работас микрокомпьютерами raspberry pi;
o УстановкаDebianс последуейщей настройкой;
· Короткое время исполнял обязонности главногосистемного администратора:
o Созданиеvpn-подключений;
o Настройка ipip-туннелей;
2012-2013 гг.Системный администратор Саровского сельского поселения:
· Оказание технической поддержки работникамадминистрации Саровского поселения;
· Работа с контентом сайта Саровского сельскогопоселения;
· Помощь в взаимодействии между работойадминистрации Саровского сельского поселения и портала гос. закупок;
2011 г. (2 месяца)Производственная практика в Колпашевской администрации:
· Работа в cms Битрикс, редактирование контента сайта http://www.kolpadm.ru/;
· Оказание технической поддержки пользователям;
· Участие в настройке телемоста между главамирайонов Томской области;
Профессиональные навыки
· C++,C# – небольшой опыт;
· HTML,CSS;
· Хорошие знания Photoshop;
· Javascript– на уровне начинающего (Свободное размещение скриптов/Чтение оных);
· AdobeDreamviewer CS4, Aptana Studio, Notepad++, PHPStorm - среды вкоторых работал;
· UNIX ОС – знание на уровне пользователя;
· Google App Engine– начальный опыт использования;
· В данный момент занимаюсь изучением Jquery и интересуюсь PHP фреймворкамиYii2 и Laravel;
· Знание английского языка на уровне чтения документаций;
· Работа с виртуальными серверами (DigitalOcean), имею тестовыйсервер с WordPress http://d2battle.club;
Личные качества
· отсутствие вредных привычек;
· вселенная Warhammer 40k;
· компьтерные игры;
· способность к быстрому обучению;
· всесторонне развит – от чтения философов эпохивозрождения до архитектур современных компьютерных систем;