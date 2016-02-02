votanko

Андрей Киреев votanko

 
34 годаРоссия/Томск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Информация

Основная информация

Дата рождения:17 декабря 1989 г.

Гражданство:Россия

Семейноеположение: не женат, детей нет

Телефон: +7-923-424-4017

e-mail: votanko@gmail.com

Skype: zarakykenpachy

Образование2012-2015 гг.

НИ ТомскийПолитехнический Университет

ИДО: Программное обеспечение вычислительной техники иавтоматизированных систем

2007-2012 гг.

НИ ТомскийПолитехнический Университет

Факультет: Оптимизациясистем управления.

Опыт работы2014-2015 гг.Программист/Техподдержка в ООО “Эффективная реклама”:

·        Разработка веб-модуля оформления заявок насоздание видеороликов:

o   Разработкабазы данных MySQL;

o   Настройкасервера Apache;

o   Адаптивный веб-интерфейс системы;

o   РазработкаPHP ядраобрабатывающего поступающие запросы;

·        Техническая поддержка множества существующихмультимедийных серверов:

o   Выездына объекты;

o   Операторcall-центра;

o   Руководствоэникейщеками в удаленных городах;

o   Небольшиемонтажные работы (ночные/дневные);

o   Установкаи подключение новых мультимедийных серверов, а также музыкального оборудования

(усилители, аудиопроигрыватели, микрофоны и тд.);

·        Настройка мультимедийных серверов:

o   Сборкасервера из доступных компонентов;

o   Работас микрокомпьютерами raspberry pi;

o   УстановкаDebianс последуейщей настройкой;

·        Короткое время исполнял обязонности главногосистемного администратора:

o   Созданиеvpn-подключений;

o  Настройка ipip-туннелей;

2012-2013 гг.Системный администратор Саровского сельского поселения:

·        Оказание технической поддержки работникамадминистрации Саровского поселения;

·        Работа с контентом сайта Саровского сельскогопоселения;

·        Помощь в взаимодействии между работойадминистрации Саровского сельского поселения и портала гос. закупок;

2011 г. (2 месяца)Производственная практика в Колпашевской администрации:

·        Работа в cms Битрикс, редактирование контента сайта http://www.kolpadm.ru/;

·        Оказание технической поддержки пользователям;

·        Участие в настройке телемоста между главамирайонов Томской области;

Профессиональные навыки

·        C++,C#  – небольшой опыт;

·        HTML,CSS;

·        Хорошие знания Photoshop;

·        Javascript– на уровне начинающего (Свободное размещение скриптов/Чтение оных);

·        AdobeDreamviewer CS4, Aptana Studio, Notepad++, PHPStorm - среды вкоторых работал;

·        UNIX ОС – знание на уровне пользователя;

·        Google App Engine– начальный опыт использования;

·        В данный момент занимаюсь изучением Jquery и интересуюсь PHP фреймворкамиYii2 и Laravel;

·        Знание английского языка на уровне чтения документаций;

·        Работа с виртуальными серверами (DigitalOcean), имею тестовыйсервер с WordPress http://d2battle.club;

Личные качества

·        отсутствие вредных привычек;

·        вселенная Warhammer 40k;

·        компьтерные игры;

·        способность к быстрому обучению;

·        всесторонне развит – от чтения философов эпохивозрождения до архитектур современных компьютерных  систем;

PHPJavascriptWordPressLaravelMySQLHTMLCSSjQueryApacheБитриксUnixPhotoshop