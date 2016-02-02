Информация

Основная информация

Дата рождения:17 декабря 1989 г.

Гражданство:Россия

Семейноеположение: не женат, детей нет

Телефон: +7-923-424-4017

e-mail: votanko@gmail.com

Skype: zarakykenpachy

Образование2012-2015 гг.

НИ ТомскийПолитехнический Университет

ИДО: Программное обеспечение вычислительной техники иавтоматизированных систем

2007-2012 гг.

НИ ТомскийПолитехнический Университет

Факультет: Оптимизациясистем управления.

Опыт работы2014-2015 гг.Программист/Техподдержка в ООО “Эффективная реклама”:

· Разработка веб-модуля оформления заявок насоздание видеороликов:

o Разработкабазы данных MySQL;

o Настройкасервера Apache;

o Адаптивный веб-интерфейс системы;

o РазработкаPHP ядраобрабатывающего поступающие запросы;

· Техническая поддержка множества существующихмультимедийных серверов:

o Выездына объекты;

o Операторcall-центра;

o Руководствоэникейщеками в удаленных городах;

o Небольшиемонтажные работы (ночные/дневные);

o Установкаи подключение новых мультимедийных серверов, а также музыкального оборудования

(усилители, аудиопроигрыватели, микрофоны и тд.);

· Настройка мультимедийных серверов:

o Сборкасервера из доступных компонентов;

o Работас микрокомпьютерами raspberry pi;

o УстановкаDebianс последуейщей настройкой;

· Короткое время исполнял обязонности главногосистемного администратора:

o Созданиеvpn-подключений;

o Настройка ipip-туннелей;

2012-2013 гг.Системный администратор Саровского сельского поселения:

· Оказание технической поддержки работникамадминистрации Саровского поселения;

· Работа с контентом сайта Саровского сельскогопоселения;

· Помощь в взаимодействии между работойадминистрации Саровского сельского поселения и портала гос. закупок;

2011 г. (2 месяца)Производственная практика в Колпашевской администрации:

· Работа в cms Битрикс, редактирование контента сайта http://www.kolpadm.ru/;

· Оказание технической поддержки пользователям;

· Участие в настройке телемоста между главамирайонов Томской области;

Профессиональные навыки

· C++,C# – небольшой опыт;

· HTML,CSS;

· Хорошие знания Photoshop;

· Javascript– на уровне начинающего (Свободное размещение скриптов/Чтение оных);

· AdobeDreamviewer CS4, Aptana Studio, Notepad++, PHPStorm - среды вкоторых работал;

· UNIX ОС – знание на уровне пользователя;

· Google App Engine– начальный опыт использования;

· В данный момент занимаюсь изучением Jquery и интересуюсь PHP фреймворкамиYii2 и Laravel;

· Знание английского языка на уровне чтения документаций;

· Работа с виртуальными серверами (DigitalOcean), имею тестовыйсервер с WordPress http://d2battle.club;

Личные качества

· отсутствие вредных привычек;

· вселенная Warhammer 40k;

· компьтерные игры;

· способность к быстрому обучению;

· всесторонне развит – от чтения философов эпохивозрождения до архитектур современных компьютерных систем;