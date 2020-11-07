Графический дизайнер (Логотип и брендинг, Арт и иллюстрации, Полиграфия, Наружная реклама)
Занимаюсь разработкой дизайна: рекламных баннеров, листовок, брошюр, логотипов, фирменного стиля компаний, этикеток, визиток.
Разрабатываю упаковки (как на бумаге, так и на целлофановом пакете) для различных товаров, а также нарисую для вас качественное изображение любого продукта, необходимого для печати или для сайта, создам 3D модель на изображение или упаковку. Подготавливаю все файлы к печати в типографии. Помогу найти хорошую типографию в Россию или Китае и организовать поставку упаковок из Китая.
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Портфолио
- 3D графика - 3D моделирование30 просмотров
- Графический дизайн - Полиграфия26 просмотров
- Иллюстрация32 просмотра
- Графический дизайн - Логотипы26 просмотров
- Графический дизайн - Дизайн упаковки/этикетки26 просмотров