Графический дизайнер (Логотип и брендинг, Арт и иллюстрации, Полиграфия, Наружная реклама)

Занимаюсь разработкой дизайна: рекламных баннеров, листовок, брошюр, логотипов, фирменного стиля компаний, этикеток, визиток.

Разрабатываю упаковки (как на бумаге, так и на целлофановом пакете) для различных товаров, а также нарисую для вас качественное изображение любого продукта, необходимого для печати или для сайта, создам 3D модель на изображение или упаковку. Подготавливаю все файлы к печати в типографии. Помогу найти хорошую типографию в Россию или Китае и организовать поставку упаковок из Китая.