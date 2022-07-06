Разработчик веб приложений

Я web-разработчик, c опытом работы на фрилансе!

Знаю основы ЯП javascript/python/php. есть опыт работы с фрейморками

React, django, WordPress.

Так же работал с docker, Jenkins, nginx, apache.

Уверенный пользователь Linux.

Решаю разные задачи, от написания телеграмм ботов, парсинга, до поднятия серверов и БД.

Делаю сайты и веб приложения.

Мои работы:

https://nbk-blog.vercel.app/

https://enotria.v207.tmphost.ru

https://astormspirit.github.io/movieapp/

https://web3-news.online

https://cleanmasterspb.ru

https://chip-tuning.service

Профиль github: https://github.com/aStormspirit