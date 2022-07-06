Разработчик веб приложений
Я web-разработчик, c опытом работы на фрилансе!
Знаю основы ЯП javascript/python/php. есть опыт работы с фрейморками
React, django, WordPress.
Так же работал с docker, Jenkins, nginx, apache.
Уверенный пользователь Linux.
Решаю разные задачи, от написания телеграмм ботов, парсинга, до поднятия серверов и БД.
Делаю сайты и веб приложения.
Мои работы:
https://enotria.v207.tmphost.ru
https://astormspirit.github.io/movieapp/
Профиль github: https://github.com/aStormspirit
Я против войны в Украине!