vova_stahivskij

Дизайн и разработка сайтов

Специалист в сфере веб-дизайна. Создаю сайты на конструкторе Тильда (в zero блоке) и проектирую дизайн на платформе Figma.

Постоянно развиваюсь в своей сфере, прохожу обучающие курсы у практикующих веб-дизайнеров, тем самым повышая квалификацию.

Всегда анализирую тренды, делаю сайты стильными, читабельными, структурированными и продающими!

Мое портфолио можно просмотреть на платформе Behance- никнейм Volodymyr Stakhivskyi