vova_stahivskij

Владимир Стаховский vova_stahivskijvova_stahivskij
24 годаУкраина/Житомир
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн и разработка сайтов
Специалист в сфере веб-дизайна. Создаю сайты на конструкторе Тильда (в zero блоке) и проектирую дизайн на платформе Figma.
Постоянно развиваюсь в своей сфере, прохожу обучающие курсы у практикующих веб-дизайнеров, тем самым повышая квалификацию.
Всегда анализирую тренды, делаю сайты стильными, читабельными, структурированными и продающими!
Мое портфолио можно просмотреть на платформе Behance- никнейм Volodymyr Stakhivskyi