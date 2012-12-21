vovabigov

Виктор vovabigov

 
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Технический дизайн, обработка фото

    $50

    Нужен технический дизайнер высокого уровня для обработки порядка 5–15 фотографий. Примеры фото в аттаче. Что нужно сделать? На фотографиях домики, нужно сделать у них красивое «окружение». Например, вместо забора или сарая нужно вставить красивый коттедж или просто ...

    Photoshop
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Технический дизайнер для обработки фотографий

    $250

    Нужен технический дизайнер высокого уровня для обработки порядка 5-15 фотографий. Примеры фото в аттаче. Что нужно сделать? На фотографиях домики, нужно сделать у них красивое "окружение". Например, вместо забора или сарая нужно вставить красивый коттедж или просто ...

    Photoshop
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Технический дизайн

    $50

    Нужно улучшить фотографию: 1) "убрать" из кадра утварь в левой части кадра (лестница, подставка, колесо какое-то - вот это все надо "закрасить" травой). Асфальтовую дорожку можно оставить, можно убрать - как удобнее. 2) заретушировать бетонные подставки под ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оператор в интернет-магазин

    $400

    Требуется менеджер/оператор для работы 15:00-21:00 (по Москве) в интернет-магазине. Работа на дому через скайп. Городе не имеет значения! ОБЯЗАННОСТИ - Прием звонков, консультирование; - Онлайн-консультации; - Оформление заказов; - Отслеживание заказов. ТРЕБОВАНИЯ - хороший интернет, наличие компьютера, скайп (микрофон); - компьютерная грамотность, умение ...

    Служба поддержки20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести (копипаст) разделы сайта

    $60

    Нужно перенести несколько разделов со старого сайта на новый - копировать-вставить, добавить картинку. Плюс сделать перелинковку разделов — сейчас для каждого товара есть "сопуствующие товары" - надо в админке отметить их галочками в чек-боксах. Примерно 20 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$65
10 баллов
11 лет назад
Перенести (копипаст) разделы сайта
С Виктором работать легко и приятно. Доступно объяснил задачу, с оплатой никаких задержек. Надеюсь и дальше продолжать сотрудничество! :)
Я доволен Марией. Не смотря на достаточно размытый объем работа четко оценила время исполнения, выполнила работу в срок с учетом всех пожеланий и нюансов.
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