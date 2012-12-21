Нужен технический дизайнер высокого уровня для обработки порядка 5–15 фотографий. Примеры фото в аттаче. Что нужно сделать? На фотографиях домики, нужно сделать у них красивое «окружение». Например, вместо забора или сарая нужно вставить красивый коттедж или просто ...