Нужен технический дизайнер высокого уровня для обработки порядка 5–15 фотографий. Примеры фото в аттаче. Что нужно сделать? На фотографиях домики, нужно сделать у них красивое «окружение». Например, вместо забора или сарая нужно вставить красивый коттедж или просто ...
- $50Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен технический дизайнер высокого уровня для обработки порядка 5-15 фотографий. Примеры фото в аттаче. Что нужно сделать? На фотографиях домики, нужно сделать у них красивое "окружение". Например, вместо забора или сарая нужно вставить красивый коттедж или просто ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно улучшить фотографию: 1) "убрать" из кадра утварь в левой части кадра (лестница, подставка, колесо какое-то - вот это все надо "закрасить" травой). Асфальтовую дорожку можно оставить, можно убрать - как удобнее. 2) заретушировать бетонные подставки под ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $400
Требуется менеджер/оператор для работы 15:00-21:00 (по Москве) в интернет-магазине. Работа на дому через скайп. Городе не имеет значения! ОБЯЗАННОСТИ - Прием звонков, консультирование; - Онлайн-консультации; - Оформление заказов; - Отслеживание заказов. ТРЕБОВАНИЯ - хороший интернет, наличие компьютера, скайп (микрофон); - компьютерная грамотность, умение ...Служба поддержки20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $60
Нужно перенести несколько разделов со старого сайта на новый - копировать-вставить, добавить картинку. Плюс сделать перелинковку разделов — сейчас для каждого товара есть "сопуствующие товары" - надо в админке отметить их галочками в чек-боксах. Примерно 20 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад