vovadrak

Владимир vovadrak

 
29 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Front-end разработчик

Основные навыки:

  • HTML, CSS;
  • Javascript + JQuery;
  • Базовые знания PHP и MySQL;
  • CMS:  WordPress;
  • Bootstrap;
  • Adobe Photoshop.
Дополнительные навыки:

  • анимация CSS3/JQuery;
  • Различные визуальные эффекты (например, Parallax);
  • Препроцессоры Less, Sass.
Мой подход:

  • Мои проекты: кроссбраузерные, соответсвуют стандартам W3C, оптимизированные;
  • Не завышаю стоимость;
  • Серьёзно отношусь к работе;
  • Адекватно оцениваю сроки;
Схема работы:

  • Присылаете скриншоты или файлы дизайн макета;
  • Оценка времени на разработку;
  • Передаете мне все исходники;
  • В обозначенный срок присылаю вам готовую верстку;
  • Готово!
По вопросам сотрудничества:

  • E-mail: [email protected]
  • Skype: vovadrak
  • Оплата: Яндекс.Деньги или WebMoney.
Рассматриваю варианты долгосрочного сотрудничества на постоянной основе.
PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSBootstrapjQuerySASSPhotoshop