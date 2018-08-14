Front-end разработчик
Основные навыки:
- HTML, CSS;
- Javascript + JQuery;
- Базовые знания PHP и MySQL;
- CMS: WordPress;
- Bootstrap;
- Adobe Photoshop.
- анимация CSS3/JQuery;
- Различные визуальные эффекты (например, Parallax);
- Препроцессоры Less, Sass.
- Мои проекты: кроссбраузерные, соответсвуют стандартам W3C, оптимизированные;
- Не завышаю стоимость;
- Серьёзно отношусь к работе;
- Адекватно оцениваю сроки;
- Присылаете скриншоты или файлы дизайн макета;
- Оценка времени на разработку;
- Передаете мне все исходники;
- В обозначенный срок присылаю вам готовую верстку;
- Готово!
- E-mail: [email protected]
- Skype: vovadrak
- Оплата: Яндекс.Деньги или WebMoney.