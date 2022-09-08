UX/UI дизайнер​ готов у вашим услугам!
Качественный и креативный подход к UX/UI дизайну! Еще работы на behance.net/vovaliko. Многие работы не могу разместить, т.к. рисовал для белорусских веб-студий без права размещения в свое портфолио.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- DSG VERASOK19 просмотров
- UX/UI дизайн приложения ZZCAR42 просмотра
- SkokoVPN landing page design33 просмотра
- Дизайн для видеографа Зорка194 просмотра
- Дизайн для Мегатур!177 просмотров
- Дизайн для каталога стамотологов168 просмотров
- ЯД для СТО "ВЕРАСОК"201 просмотр
- Мои первые дизайны: для брэнда Дино Ричи159 просмотров
- Дизайн для ресторана Трактир!170 просмотров
- Для фирмы ПСТ Брест.149 просмотров