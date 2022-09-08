vovaliko

Лишик vovaliko

 
33 годаБеларусь/Брест
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
UX/UI дизайнер&#8203; готов у вашим услугам!

Качественный и креативный подход к UX/UI дизайну! Еще работы на behance.net/vovaliko. Многие работы не могу разместить, т.к. рисовал для белорусских веб-студий без права размещения в свое портфолио.