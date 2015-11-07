vovamazepa

На сайте www.kingfitness.com.ua/king-fullsite нужно исправить ошибку с бэкграундом, а именно при скролле сайта вверх\вниз на первой \ главной странице пропадает бэкграунд ... иногда частично, а иногда полностью, вообщем ведет себя не понятно. Сайт на modx revo но ...
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- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад