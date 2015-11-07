vovamazepa

Владимир vovamazepa

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб-разработка любой сложности, SEO оптимизация и продвижение

BAO - MODERN CHINESE RESTAURANT & BAR by Эктор Хименес-Браво

http://bao.ua/

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Фитнес-Центр КИНГ

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Лазерная резка и гравировка

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Рекламно-производственная компания Ф1-РЕКЛАМА

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Окна и Двери от МАКАРОФФ

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Световая продукция

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Магазин ламината

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Световая реклама

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Солнечные панели и не только 

http://epsolar.com.ua 

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Банкетный Зал

http://event-hall.com.ua

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Пиццерия Великано

http://velikano.com.ua/

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https://santer.com.ua/

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Мойки самообслуживания

http://washercar.com/

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https://polikarbonates.com/

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Пицца и Суши

http://pizzalife.ua/

  • Исправить ошибку с бэкграундом

    На сайте www.kingfitness.com.ua/king-fullsite нужно исправить ошибку с бэкграундом, а именно при скролле сайта вверх\вниз на первой \ главной странице пропадает бэкграунд ... иногда частично, а иногда полностью, вообщем ведет себя не понятно. Сайт на modx revo но ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад