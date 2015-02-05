Опытный дизайнер по полиграфии

Владимир Панкратов, 1978 г. р.

Образование:

СПб филиал Московского университета печати, 2001 г.

Опыт работы: с 1997 года.

Навыки и умения:

Верстка журналов, газет, брошюр и т. д. Разработка рекламных модулей, логотипов, визиток, листовок, коробок, плакатов, календарей и т. д.

Задачи решаются в полном объеме от идеи до сдачи готового макета в типографию.

Дополнительно: Изготовление флеш-баннеров, монтаж видео.

Личные качества: Высокая работоспособность, бесконфликтность, ответственность.

Портфолио здесь: https://yadi.sk/i/cZZReykKcpeXE