Опытный дизайнер по полиграфии
Владимир Панкратов, 1978 г. р.
Образование:
СПб филиал Московского университета печати, 2001 г.
Опыт работы: с 1997 года.
Навыки и умения:
Верстка журналов, газет, брошюр и т. д. Разработка рекламных модулей, логотипов, визиток, листовок, коробок, плакатов, календарей и т. д.
Задачи решаются в полном объеме от идеи до сдачи готового макета в типографию.
Дополнительно: Изготовление флеш-баннеров, монтаж видео.
Личные качества: Высокая работоспособность, бесконфликтность, ответственность.
Портфолио здесь: https://yadi.sk/i/cZZReykKcpeXE
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