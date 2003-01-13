vovasmaneqq

Вова Райберг vovasmaneqq

 
22 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Простое и безыскусственное может быть нехорошо, но непростое и искусственное не может быть хорошо.

Приветствую, дорогой мой будущий заказчик !
Занимаюсь дизайном обложек и прочих дизайнерских приколов
Я уверен что мы сработаемся с вами
Качественное ТЗ - Успешно выполненная работа

Портфолио

Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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