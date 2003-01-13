Простое и безыскусственное может быть нехорошо, но непростое и искусственное не может быть хорошо.

Приветствую, дорогой мой будущий заказчик !

Занимаюсь дизайном обложек и прочих дизайнерских приколов

Я уверен что мы сработаемся с вами

Качественное ТЗ - Успешно выполненная работа