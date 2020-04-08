vovavova007

Владимир vovavova007

 
35 летУкраина/Знаменка
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Резюме

Тимко Владимир Евгеньевич

Контактная информация:

тел. 0989133119

e - mail: [email protected]

Образование:

2005-2010рр. КНТУ (КДТУ, КИСМ)

Факультет: Автоматика и энергетики

Кафедра: Автоматизации производственных процессов

Специальность: Гибкие компьютеризованные системы и робототехника

Опыт работы :

2008-2009рр. - главный инженер областной юношеской библиотеки имени Бойченка

2010р. - стажер на должность инженера из автоматизированных систем управления

ДП "Победа Новая"

Знание PHP, HTML, MYSQL,jquery,ajax.

Языки:

Украинский, русский, английский( со словарем)

Дополнительная информация:

Возраст- 22 года

Семейное положение - женатый, детей 1

Профессиональные качества:

Коммуникабельность, целенаправленность, пунктуальность, компетентность, ответственность, внимательность, вежливость.

Увлечение:

Создание, проектирование, продвижение и поддержка сайтов.

PHPMySQLHTMLjQueryAjax
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