Резюме
Тимко Владимир Евгеньевич
Контактная информация:
тел. 0989133119
e - mail: [email protected]
Образование:
2005-2010рр. КНТУ (КДТУ, КИСМ)
Факультет: Автоматика и энергетики
Кафедра: Автоматизации производственных процессов
Специальность: Гибкие компьютеризованные системы и робототехника
Опыт работы :
2008-2009рр. - главный инженер областной юношеской библиотеки имени Бойченка
2010р. - стажер на должность инженера из автоматизированных систем управления
ДП "Победа Новая"
Знание PHP, HTML, MYSQL,jquery,ajax.
Языки:
Украинский, русский, английский( со словарем)
Дополнительная информация:
Возраст- 22 года
Семейное положение - женатый, детей 1
Профессиональные качества:
Коммуникабельность, целенаправленность, пунктуальность, компетентность, ответственность, внимательность, вежливость.
Увлечение:
Создание, проектирование, продвижение и поддержка сайтов.
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