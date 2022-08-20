Резюме

Закончил геологический факультет Киевского университета. Занимался поисками и разведкой

нерудных полезных ископаемых и строительных материалов. Некоторое время был

частным предпринимателем (ФОП), а также основателем малого частного

предприятия, занимающегося геологоразведочными работами и торговлей

канцтоварами. Среди увлечений можно отметить: · коллекционирование камней и минералов; · литературу; · автомобили; · путешествия; · дизайн сайтов. В настоящее время я пенсионер. Продолжаю работать два дня в неделю в офисе и

поэтому есть много времени на выполнение фриланса. Фрилансом занимаюсь более пяти лет. Основные виды фриланса: копирайтинг и рерайтинг. Любимые темы: · ремонт автомобилей; · строительство; · бизнес и финансы; · спортивные товары; · детские игрушки. Свободно владею украинским и русским языками, на довольно высоком уровне знаю

французский язык (окончил специальные курсы и работал за границей). Создал несколько сайтов. Неплохо знаю HTML. Работаю с программами Word, Photoshop, редакторами PDF, Camtasia Studio и другими.