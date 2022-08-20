vovber74

Володимир Федишин vovber74

 
66 летУкраина/Берегово
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Резюме

Закончил геологический факультет Киевского университета. Занимался поисками и разведкой

нерудных полезных ископаемых и строительных материалов. Некоторое время был

частным предпринимателем (ФОП), а также основателем малого частного

предприятия, занимающегося геологоразведочными работами и торговлей

канцтоварами.      Среди увлечений можно отметить: ·        коллекционирование камней и минералов; ·        литературу; ·        автомобили; ·        путешествия; ·        дизайн сайтов.      В настоящее время я пенсионер. Продолжаю работать два дня в неделю  в офисе и

поэтому есть много времени на выполнение фриланса.      Фрилансом занимаюсь более пяти лет.  Основные виды фриланса: копирайтинг и рерайтинг. Любимые темы: ·        ремонт автомобилей; ·        строительство; ·        бизнес и финансы; ·        спортивные товары; ·        детские игрушки.      Свободно владею украинским и русским языками, на довольно высоком уровне  знаю

французский язык (окончил специальные курсы и работал за границей).      Создал несколько сайтов. Неплохо знаю HTML. Работаю с программами Word, Photoshop, редакторами PDF, Camtasia Studio и другими.  

Дизайн сайтаHTMLPhotoshop